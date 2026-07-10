Тюменская компания подала иск о банкротстве к воронежской структуре «Вестероса»

В ООО «Сканикс Русланд» пояснили «Ъ-Черноземье», что иск подан из-за неоплаты заказчиком поставки по договору. Сумма задолженности составляет около 5 млн руб. Собеседник издания сообщил, что руководство компании-должника не выходит на связь, хотя платеж должны были совершить еще в марте прошлого года. В «Сканикс Русланд» называют перспективы судебного разбирательства пессимистичными: найти собственника невозможно, имущества у компании нет.