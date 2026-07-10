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В Волгограде пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов

В Волгограде пенсионер напал на сестру из-за потерянных лотерейных билетов.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Пенсионер в Волгограде напал на сестру, решив, что она взяла его лотерейные билеты, и успел нанести ей не менее 20 ударов ножом, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.

По версии следствия, 77-летний волгоградец напал на младшую сестру с ножом после того, как не нашел в квартире купленных им лотерейных билетов. Мужчина решил, что их взяла сестра. Женщина успела выбежать в подъезд, где ее спасли соседи.

«В результате женщине нанесено не менее 20 ударов ножом… Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

Уточняется, что пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.