Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют одно хроническое инфекционное заболевание, и только 25% считают свое здоровье «хорошим», сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9−10 июля.
«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое инфекционное заболевание, это то, что мы называем “болезни-попутчики”. 66% имеют синдром старческой астении (снижение с возрастом физиологического резерва организма и функций многих систем)», — сказал Мурашко в ходе форума.
Он добавил, что более 20% имеют инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Только 25% оценивают свое здоровье как «хорошее».