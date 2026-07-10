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Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

Мурашко: 54% россиян старше трудоспособного возраста имеют хронические болезни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более половины людей старше трудоспособного возраста имеют одно хроническое инфекционное заболевание, и только 25% считают свое здоровье «хорошим», сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9−10 июля.

«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое инфекционное заболевание, это то, что мы называем “болезни-попутчики”. 66% имеют синдром старческой астении (снижение с возрастом физиологического резерва организма и функций многих систем)», — сказал Мурашко в ходе форума.

Он добавил, что более 20% имеют инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Только 25% оценивают свое здоровье как «хорошее».