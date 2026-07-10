Мурашко описал здоровье россиян старше трудоспособного возраста

«Портрет человека старше трудоспособного возраста: 54% имеют, по крайней мере, одно хроническое инфекционное заболевание, это то, что мы называем “болезни-попутчики”. 66% имеют синдром старческой астении (снижение с возрастом физиологического резерва организма и функций многих систем)», — сказал Мурашко в ходе форума.