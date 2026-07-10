Миронюк о причале на левом берегу Преголи: конструкция представляет историко-культурный интерес

«В ходе обследования удалось установить, что конструкция набережной представляет собой в подводной части со стороны реки лицевой ряд деревянных свай сечением 0,5 метра, поверх которых уложены поперечные деревянные балки. Уже на эти обвязочные балки опираются ряды кладки из тесаного природного камня. В том числе благодаря гидрологии реки у причала достаточно большие глубины — около шести метров. Конструкция стенки, которая сохранилась до сих пор, сама по себе представляет историко-культурный интерес», — рассказал Миронюк.