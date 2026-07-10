Миронюк о причале на левом берегу Преголи: конструкция представляет историко-культурный интерес

Музей Мирового океана завершил подводное обследование старой причальной стенки на левом берегу Преголи, которая в прошлом году была передана учреждению в оперативное управление. Как сообщил генеральный директор музея Денис Миронюк, сама конструкция причала представляет историко-культурную ценность.
«В ходе обследования удалось установить, что конструкция набережной представляет собой в подводной части со стороны реки лицевой ряд деревянных свай сечением 0,5 метра, поверх которых уложены поперечные деревянные балки. Уже на эти обвязочные балки опираются ряды кладки из тесаного природного камня. В том числе благодаря гидрологии реки у причала достаточно большие глубины — около шести метров. Конструкция стенки, которая сохранилась до сих пор, сама по себе представляет историко-культурный интерес», — рассказал Миронюк.
По его словам, в довоенное время причал находился на основном судоходном фарватере Преголи и примыкал к старому железнодорожному мосту, построенному в 1865 году. В фондах музея также хранится инженерный журнал 1871 года с подробным описанием строительства русловой опоры этого моста и соответствующими чертежами.
При этом, по словам Миронюка, говорить о размещении новых музейных судов у причала пока рано. Сейчас музей находится на этапе предпроектной подготовки.
«Главная задача музея на данный момент — убедиться в том, что есть возможность обеспечить безопасную стоянку. Для этого нужен проект, причал должен быть соответствующим образом проверен и оформлен. Только после завершения этих этапов работы мы можем говорить о новых объектах, которые дополнят музейный комплекс», — отметил Миронюк.
Он добавил, что уже этой осенью музей рассчитывает начать использовать причал для спуска на воду исторических лодок Лодейного двора и других маломерных судов перед фестивалем «Водная ассамблея». По словам руководителя музея, новый причал позволит значительно упростить их транспортировку к воде.
Ранее Музей Мирового океана сообщил, что получил в оперативное управление заброшенную причальную стенку длиной 108 метров на левом берегу Преголи напротив судна «Космонавт Виктор Пацаев». В музее заявляли, что после реконструкции причал смогут использовать для спуска на воду маломерных судов и стоянки крупного исторического судна. Тогда же отмечалось, что переход на левый берег Преголи станет частью концепции развития музейного комплекса и туристического маршрута в историческом центре Калининграда.