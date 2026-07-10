Россиян предупредили о схеме мошенников с переводом денег

«Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — сказал Кузьменко в беседе с «Лентой.ру».