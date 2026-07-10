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Подаренный на день рождения лотерейный билет принес волгоградке выигрыш на 2 млн

Выигрыш женщина решила потратить на путешествие в Париж.

Источник: Комсомольская правда

В праздничном тираже популярной лотереи ко Дню России 14 июня разыгрывали автомобили Lada Aura. Одной из 26 счастливчиков, которые выиграли по 2 370 000 рублей на машину, стала Жанна Дудина* из Волгоградской области. Конверт с шестью лотерейками на день рождения ей подарила мама. Сама она в юности тоже выигрывала автомобиль, благодаря подаренному свекром билету.

Жанна — ведущий юрист в медучреждении. В свободное время любит читать и путешествовать. Свой выигрыш девушка взять не машиной, а деньгами. Волгоградка хочет выплатить кредит и отправиться в путешествие в Париж.

* Фото и имя публикуется с разрешения победительницы.