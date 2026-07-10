Прости обиды! Чем известны апостолы Пётр и Павел, что запрещено 12 июля 2026

12 июля православная церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник традиционно завершает Петров пост, который начался 8 июня в 2026 году. Рассказываем о житии апостолов, о чём молятся святым, а также что можно и нельзя делать в этот день. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Житие апостолов Петра и Павла.
Пётр, при рождении носивший имя Симон, родился в семье простых рыбаков и сам занимался этим промыслом, пока не последовал за Христом. Он был свидетелем главных евангельских событий — Преображения, исцелений, крестных страданий Спасителя. В ночь ареста Иисуса Пётр трижды отрёкся от Учителя из страха, но позже искренне раскаялся и был прощён.
Павел, напротив, начинал свой путь гонителем христиан под именем Савл. Переломным моментом стала дорога в Дамаск, где он был ослеплён ярким светом и услышал голос Христа. После этого он крестился, прозрел и стал одним из самых деятельных проповедников христианства, совершив несколько миссионерских путешествий и написав послания, вошедшие в Новый Завет.
Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне. Согласно церковному преданию, либо в один день, либо с разницей ровно в год. Павла, как римского гражданина, казнили через отсечение головы. Несмотря на разные судьбы и характеры — простой рыбак и образованный «книжник» — церковь чтит апостолов в один день, подчёркивая равноценность их служения.
Молитва апостолам Петру и Павлу.
К апостолам обращаются с просьбами об укреплении веры, помощи в делах и исцелении от болезней — считается, что святые наставляют на верный путь и покровительствуют труду. Особое почитание апостола Петра сохраняется у рыбаков и моряков. К апостолу Павлу же обращаются учащиеся, преподаватели и люди, которые начинают новое дело.
Что нельзя делать в день апостолов Петра и Павла 12 июля 2026 года?
— Нельзя заниматься тяжёлым трудом, уборкой дома и работой в огороде. День памяти апостолов считается большим церковным праздником, поэтому по традиции его положено провести в храме и в кругу семьи. Согласно поверьям, тот, кто в этот день трудится, весь год будет работать без отдыха и толку, а в доме поселится усталость и нехватка сил.
— Нельзя ссориться сквернословить и держать обиды. Считается, что негативные эмоции и конфликты в праздничный день могут привлечь неудачи на весь год, поэтому с давних времён советовали в этот день мириться и прощать близких.
— Нельзя заниматься рукоделием. Шитьё, вязание и прочие подобные занятия относили к работе, недопустимой в церковный праздник, — считалось, что это может обернуться проблемами со здоровьем или неудачами в делах.
— Нельзя брать и давать в долг, пересчитывать деньги. По народным поверьям, финансовые операции в этот день могли спугнуть достаток в доме на весь год, поэтому предпочитали отложить расчёты на другой день.
— Нельзя играть свадьбу. Верили, что шумные свадебные торжества в день памяти апостолов назначать не стоит. По примете, брак, заключённый в этот день, сулит молодожёнам недолгую семейную жизнь.
Что можно делать в день апостолов Петра и Павла 12 июля 2026 года?
— Посетить храм и принять участие в праздничной службе. В этот день церковь чтит память апостолов Петра и Павла, много претерпевших ради веры, поэтому именно молитва в храме считается самым важным делом этого дня.
— Помогать нуждающимся. В этот день принято проявлять милосердие — подавать милостыню и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Считается, что добрые дела, совершённые в этот день, возвращаются к человеку сторицей и приносят удачу на весь год.
— Помириться с близкими, простить обиды. День памяти апостолов Петра и Павла издавна считается временем прощения и примирения. По поверью, если помириться 12 июля, дружба и хорошие отношения сохранятся надолго.
— Провести время с семьёй за богатым столом. Накануне праздника, 11 июля, заканчивается Петров пост, поэтому 12 июля разрешается готовить и есть мясные и молочные блюда, а также яйца. Обильная праздничная трапеза в кругу семьи символизирует достаток и благополучие, которые, как считается, будут сопровождать дом весь год.