Прости обиды! Чем известны апостолы Пётр и Павел, что запрещено 12 июля 2026

— Нельзя заниматься тяжёлым трудом, уборкой дома и работой в огороде. День памяти апостолов считается большим церковным праздником, поэтому по традиции его положено провести в храме и в кругу семьи. Согласно поверьям, тот, кто в этот день трудится, весь год будет работать без отдыха и толку, а в доме поселится усталость и нехватка сил.