Более 28 тысяч донаций крови сдали нижегородцы с начала года

Кроме того, с начала года нагрудный знак «Почетный донор России» получили еще 363 жителя региона. Сегодня в Нижегородской области насчитывается уже более 29,5 тысячи обладателей этого звания. Также регион готовится к первому вручению знака «Заслуженный донор Нижегородской области». Одновременно продолжается развитие донорства костного мозга и работа обновленного Нижегородского плазмоцентра ФМБА России, где заготавливают плазму для производства жизненно важных лекарственных препаратов.