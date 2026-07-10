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В Екатеринбурге с 13 по 16 июля пройдет третий этап опрессовок

Работы проведут ночью и без отключения горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 13 по 16 июля пройдет третий этап опрессовок. Работы по подготовке к новому отопительному сезону пройдут ночью с 23:00 до 06:00. Горячую воду на это время отключать не будут.

— Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны будут организовать дежурство, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

В случае, если вы обнаружили утечки горячей воды, вы можете обратиться в диспетчерскую службу Екатеринбургской теплосетевой компании по одному из этих номеров: 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00. Также вы можете обратиться в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу: 222−30−05.