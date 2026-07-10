В городе Малмыже Кировской области создадут «умную» спортплощадку

Современная «умная» спортивная площадка появится на городском стадионе в Малмыже Кировской области по госпрограмме «Спорт России». Пространство предназначено для занятий спортом людей всех возрастов, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
На площадке установят уличные тренажеры и оборудование для воркаута, обустроят зону для игровых видов спорта, разместят информационные стенды с комплексами упражнений. Планируется обеспечить «умную» площадку видеонаблюдением и сетью Wi-Fi.
Кроме того, на территории стадиона появятся площадка для мини-футбола и обновленная раздевалка. В настоящее время на базе спортивной школы футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой и лыжной подготовкой занимаются более 300 детей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.