Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Малмыже Кировской области создадут «умную» спортплощадку

Там установят тренажеры и оборудование для воркаута, инфостенды, а также обустроят зону для игровых дисциплин.

Современная «умная» спортивная площадка появится на городском стадионе в Малмыже Кировской области по госпрограмме «Спорт России». Пространство предназначено для занятий спортом людей всех возрастов, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

На площадке установят уличные тренажеры и оборудование для воркаута, обустроят зону для игровых видов спорта, разместят информационные стенды с комплексами упражнений. Планируется обеспечить «умную» площадку видеонаблюдением и сетью Wi-Fi.

Кроме того, на территории стадиона появятся площадка для мини-футбола и обновленная раздевалка. В настоящее время на базе спортивной школы футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой и лыжной подготовкой занимаются более 300 детей.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.