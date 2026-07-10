По программе «Земский учитель» в Челябинской области в 2026-м трудоустроят 22 педагога

В 2026 году по программе «Земский учитель» в Челябинской области планируют трудоустроить 22 педагога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, основной мерой поддержки по этой программе остается единовременная выплата в размере 1 млн рублей, которую специалист может направить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий.
«Программа “Земский учитель” продолжает оставаться одним из ключевых инструментов кадрового обеспечения сельских школ и малых городов Южного Урала», — говорится в комментарии Минобрнауки.
Программа реализуется в регионе с 2020 года, за это время привлечены 258 педагогов для работы в школах сельской местности, рабочих поселков, поселков городского типа и малых городов с населением до 50 тыс. человек, включая закрытые административно-территориальные образования.
Она дает долгосрочный результат — 69 человек после завершения пятилетнего срока остались жить и работать в селах и малых городах. Это во многом заслуга и муниципалитетов, которые создают условия для адаптации. Мы видим, насколько программа востребована и значима, и обязательно будем ее продолжать.