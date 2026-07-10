По программе «Земский учитель» в Челябинской области в 2026-м трудоустроят 22 педагога

Она дает долгосрочный результат — 69 человек после завершения пятилетнего срока остались жить и работать в селах и малых городах. Это во многом заслуга и муниципалитетов, которые создают условия для адаптации. Мы видим, насколько программа востребована и значима, и обязательно будем ее продолжать.