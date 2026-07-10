В Красноярске 11 июля изменится маршрут троллейбуса № 13

В Красноярске 11 июля с 8:00 до 17:00 троллейбусы № 13 изменят схему движения. Об этом сообщили в городской администрации.
Причина — обрезка веток деревьев в районе дома № 50 на улице Калинина, для чего временно отключат контактную сеть.
В обе стороны троллейбусы поедут в объезд: через Красную площадь, улицы Робеспьера, Республики, Маерчака, Калинина и Тотмина (остановка «Северо-западный район»).
После завершения работ транспорт вернётся на привычный маршрут. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее мы сообщали, что склад макулатуры горит на Северном шоссе в Красноярске.