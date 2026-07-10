Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом на трассе Ростов-Волгодонск

По предварительным данным, водитель автобуса двигался со стороны Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону и на перекрестке совершил маневр поворота налево. В это время двигавшийся позади микроавтобус начал обгон в месте, где это запрещено ПДД, и допустил столкновение с автобусом.