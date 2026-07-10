В Красноярске тушат склад с макулатурой

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Склад с макулатурой тушат в Красноярске, по предварительным данным, на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
«Сегодня в 15.40 (11.40 мск — ред.) поступило сообщение о загорании на складе макулатуры по улице Северное шоссе. По предварительным данным, площадь составляет 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено 33 человека личного состава и девять единиц техники.
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