Красноярские ветераны СВО могут заниматься спортом при поддержке фонда «Защитники Отечества»

«Важно вовлекать ветеранов в занятия спортом в первую очередь для того, чтобы парни возвращались к нормальной жизни. Это самый эффективный способ, потому что мы здесь общаемся и поддерживаем друг друга. Все это стимулирует к быстрому моральному и физическому восстановлению», — отметил он.