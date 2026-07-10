Красноярские ветераны СВО могут заниматься спортом при поддержке фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции восстанавливаться через адаптивный спорт. Занятия позволяют героям укрепить здоровье после ранений и травм, вернуться к активной жизни и найти новые возможности для самореализации.
Среди направлений — следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и сноуборд. Фонд предоставляет высокотехнологичные спортивные протезы, специализированные коляски и адаптивную одежду, а также обеспечивает льготы и бесплатный доступ к региональным спортобъектам, бассейнам и тренажерным залам.
Фонд сотрудничает с Паралимпийским комитетом России и общероссийскими спортивными федерациями. Самые успешные спортсмены попадают в сборные регионов и страны.
Своим опытом поделился ветеран СВО из Красноярского края Константин Багров, ставший победителем «Кубка Защитников Отечества» по СФО в спортивном метании ножа и пулевой стрельбе.
«Важно вовлекать ветеранов в занятия спортом в первую очередь для того, чтобы парни возвращались к нормальной жизни. Это самый эффективный способ, потому что мы здесь общаемся и поддерживаем друг друга. Все это стимулирует к быстрому моральному и физическому восстановлению», — отметил он.
По данным фонда, более 17 тысяч ветеранов со всей страны систематически занимаются спортом, из них 4500 — защитники с инвалидностью.
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