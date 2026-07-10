Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские ветераны СВО могут заниматься спортом при поддержке фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции восстанавливаться через адаптивный спорт.

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции восстанавливаться через адаптивный спорт. Занятия позволяют героям укрепить здоровье после ранений и травм, вернуться к активной жизни и найти новые возможности для самореализации.

Среди направлений — следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и сноуборд. Фонд предоставляет высокотехнологичные спортивные протезы, специализированные коляски и адаптивную одежду, а также обеспечивает льготы и бесплатный доступ к региональным спортобъектам, бассейнам и тренажерным залам.

Фонд сотрудничает с Паралимпийским комитетом России и общероссийскими спортивными федерациями. Самые успешные спортсмены попадают в сборные регионов и страны.

Своим опытом поделился ветеран СВО из Красноярского края Константин Багров, ставший победителем «Кубка Защитников Отечества» по СФО в спортивном метании ножа и пулевой стрельбе.

«Важно вовлекать ветеранов в занятия спортом в первую очередь для того, чтобы парни возвращались к нормальной жизни. Это самый эффективный способ, потому что мы здесь общаемся и поддерживаем друг друга. Все это стимулирует к быстрому моральному и физическому восстановлению», — отметил он.

По данным фонда, более 17 тысяч ветеранов со всей страны систематически занимаются спортом, из них 4500 — защитники с инвалидностью.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.