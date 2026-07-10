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В Таганроге изменили маршруты автобусов из-за ликвидации последствий атаки БПЛА

В Таганроге в связи с перекрытием движения в границах зоны чрезвычайной ситуации временно изменили схемы движения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Таганроге в связи с перекрытием движения в границах зоны чрезвычайной ситуации временно изменили схемы движения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Так, автобус № 73б следует от площади Авиаторов по улице Ломакина и переулку Гоголевскому, минуя улицы Шевченко и Александровскую, далее — по маршруту. Маршрут № 74 курсирует по улице Петровской — Греческой, не заезжая на улицу Адмирала Крюйса.

Автобусы №№ 19 и 30 при съезде с 1-го Крепостного переулка на улицу Греческую не поворачивают на Комсомольский спуск, а продолжают движение прямо по улице Греческой, минуя прибрежную зону, и следуют далее по маршруту.

Изменения действуют до отмены ограничений. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге в границах зоны действия чрезвычайной ситуации перекрыли движение на нескольких дорогах.

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