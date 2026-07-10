Почти 400 млн потратят на ремонт дороги после ДТП с участием курского вице-губернатора

Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что одной из пострадавших в ДТП была 15-летняя девушка. Она ехала в авто, которым управлял ее брат. По предварительным данным, он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. Девушка получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась. В результате ДТП также пострадали еще три человека: брат погибшей, которого отправили в больницу, и два сотрудника районной газеты, которых отпустили на амбулаторное лечение.