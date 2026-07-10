В Прикамье стали чаще отказывать в выдаче потребкредитов

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», по итогам мая 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов — лидеров по динамике увеличения среднего срока выдаваемых потребительских кредитов. Этот показатель составил 2,1 года и вырос по сравнению с маем 2025 года на 15,1%.