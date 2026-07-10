Спасти дачу. Эксперты рассказали, за что могут изъять участок и что делать

"Вместе с этим покупатели стали осторожнее, спрос сместился в сторону более подготовленных объектов, где проведён необходимый минимум работ: частичная расчистка, выравнивание рельефа, подведение коммуникаций, — рассказывает руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости Вячеслав Туркевич. — Изменился и подход инвесторов. Даже если участок перспективный, нужно чётко просчитать, успеешь ли за три года провести весь объём работ и выйти в плюс. Иногда в договор купли-продажи включают пункт о том, что продавец обязуется до сделки выполнить определённые действия. Главное, чтобы не было паники, закон не ввел автоматического изъятия земельного участка. Три года даётся на освоение — в этот период собственника нельзя привлечь к ответственности. Но и по истечении трёх лет изъять участок могут только через суд, и тут есть исключения. По закону нельзя забирать землю в следующих случаях: