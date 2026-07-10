В Минусинске пьяный водитель предложил инспекторам взятку и заплатит в пять раз больше в качестве штрафа

По данным суда, 15 апреля минусинца остановили полицейские за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке, машина не была зарегистрирована должным образом, а у самого нарушителя не было прав (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1.1 ст. 12.1, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Злоумышленник решил избежать административной ответственности и несколько раз предлагал стражам порядка деньги — 60 тыс. рублей.