В Минусинске пьяный водитель предложил инспекторам взятку и заплатит в пять раз больше в качестве штрафа

В Красноярском крае мужчину крупно оштрафовали за попытку дать взятку сотрудникам ДПС, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
По данным суда, 15 апреля минусинца остановили полицейские за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке, машина не была зарегистрирована должным образом, а у самого нарушителя не было прав (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1.1 ст. 12.1, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Злоумышленник решил избежать административной ответственности и несколько раз предлагал стражам порядка деньги — 60 тыс. рублей.
Полицейские отказались и возбудили в отношении водителя уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф 300 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.