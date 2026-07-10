В Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и града

Согласно предупреждению, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18 часов 10 июля. В этот период в регионе прогнозируются грозы, местами сильные ливни, а в отдельных районах — выпадение града. Кроме того, порывы ветра могут достигать 15−17 метров в секунду.