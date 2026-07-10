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В Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и града

Штормовое предупреждение действует с вечера 10 июля до утра 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области до 06:00 субботы, 11 июля, сохраняется желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

Согласно предупреждению, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18 часов 10 июля. В этот период в регионе прогнозируются грозы, местами сильные ливни, а в отдельных районах — выпадение града. Кроме того, порывы ветра могут достигать 15−17 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям области соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от длительных поездок и не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций.