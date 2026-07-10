Поставки мяса из Ростовской области сократились на 41%

Экспорт мяса из Ростовской области в первом полугодии 2026 года составил 143 партии объемом более 2,4 тыс. т, что на 41% меньше аналогичного периода 2025 года. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.