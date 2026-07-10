Кадровый центр Подмосковья помог более чем 100 жителям открыть свое дело

«Поддержка предпринимательской инициативы среди безработных — одно из приоритетных направлений нашей кадровой политики. Более 100 жителей нашего региона получили в этом году почти 21,5 миллиона рублей на старт собственного дела. Важно, что за каждым обращением стоит реальная история — от хобби до профессионального дела или возвращения к активной жизни после сложных периодов», — рассказал Андрей Кирюхин.