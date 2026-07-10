Кадровый центр Подмосковья помог более чем 100 жителям открыть свое дело

Господдержкой для начала предпринимательской деятельности через кадровый центр Подмосковья воспользовались 112 жителей региона в первой половине этого года, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Кадры».
«Поддержка предпринимательской инициативы среди безработных — одно из приоритетных направлений нашей кадровой политики. Более 100 жителей нашего региона получили в этом году почти 21,5 миллиона рублей на старт собственного дела. Важно, что за каждым обращением стоит реальная история — от хобби до профессионального дела или возвращения к активной жизни после сложных периодов», — рассказал Андрей Кирюхин.
Программа предназначена для безработных, состоящих на учете в кадровом центре и планирующих открыть собственное дело. Размер единовременной финансовой выплаты составляет 190 632 рубля. Средства можно направить на запуск проекта, закупку оборудования, регистрацию в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или открытие ООО.
Кадровый центр также оказывает консультационную поддержку. Специалисты помогают жителям региона разобраться в условиях участия в программе, сопровождают оформление документов, подготовку бизнес-плана и дальнейшие шаги по запуску проекта. Узнать больше о том, как открыть собственное дело, можно на платформе «Работа России» и в кадровом центре Подмосковья.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.