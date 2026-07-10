Власти Советска: спрос на прогулочные водные маршруты не набирается

Прогулочные водные маршруты по Неману, которые запустили в Советске весной этого года, пока не привлекают большого количества туристов. О том, что появление новых маршрутов будет зависеть только от выручки оператора, заявил 9 июля во время эфира в «Центре управления регионом» глава администрации округа Аркадий Данилов, отвечая на вопрос жителей.
«Видите, мы в этом году все-таки его запустили, — заметил Данилов. — Это тоже очень долгая была история. Бились, бились, бились, были разные интересанты. Приходили, отпадали. Сейчас наконец-то зашел человек, который рискнул и сейчас катает. Я не могу сказать, что там дела идут шикарно. То есть он катает, я вижу этот кораблик, но не так, что там очереди стоят, и прям он не знает, куда девать деньги. При этом он был готов запустить второй катерок, если будет хороший спрос».
Глава добавил, что пока спрос на второй катер не набирается, так как его не удалось выстроить и на первый.
«В планах у нас было три маршрута. От моста до моста (как сейчас катают), до Немана (до “Хутора старого пасечника”) и чуть ли не в залив хотели выходить. Но там достаточно большую работу надо делать: надо чистить фарватер и прочее. Ну и опять же спрос. Это же коммерческие структуры, им же надо зарабатывать деньги. Они же не благотворители. Если все будет нормально, будем расширяться», — заключил он.
11 мая Аркадий Данилов сообщал «Новому Калининграду», что водные прогулки по Неману, которые впервые за долгое время заработали в Советске, хоть пользуются популярностью у туристов, но оказались не по карману многим местным жителям.
«Стоимость взрослого билета сейчас 1000 рублей. Да, тема интересная, но советчане признаются, что для них это дороговато, — сообщил Данилов. — Мы сейчас ведем переговоры, чтобы наш перевозчик сделал детские билеты в половину стоимости. Ну, а дети до трех лет там могут кататься бесплатно».