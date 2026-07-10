Власти Советска: спрос на прогулочные водные маршруты не набирается

«Видите, мы в этом году все-таки его запустили, — заметил Данилов. — Это тоже очень долгая была история. Бились, бились, бились, были разные интересанты. Приходили, отпадали. Сейчас наконец-то зашел человек, который рискнул и сейчас катает. Я не могу сказать, что там дела идут шикарно. То есть он катает, я вижу этот кораблик, но не так, что там очереди стоят, и прям он не знает, куда девать деньги. При этом он был готов запустить второй катерок, если будет хороший спрос».