Осужденные нижегородских колоний умело готовят чизкейки, торты и пиццы

Как отмечается в сообщении, участники порадовали кулинарными шедеврами жюри и продемонстрировали отличные знания технологии приготовления пищи. Блюда оценивали по вкусовым качествам, подаче, скорости работы и неукоснительному соблюдению санитарных норм.