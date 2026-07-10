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Осужденные нижегородских колоний умело готовят чизкейки, торты и пиццы

В ГУФСИН России по Нижегородской области прошёл конкурс поварского мастерства среди осужденных.

Источник: Время

Конкурс поварского мастерства среди осужденных прошёл в ГУФСИН России по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью конкурса является определение лучших кулинаров среди осужденных исправительных колоний и следственных изоляторов Нижегородской области. Мероприятие было организовано в рамках празднования Дня тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

Как отмечается в сообщении, участники порадовали кулинарными шедеврами жюри и продемонстрировали отличные знания технологии приготовления пищи. Блюда оценивали по вкусовым качествам, подаче, скорости работы и неукоснительному соблюдению санитарных норм.

Лучшими блюдами были признаны чизкейк от ИК-12; пицца, трафл и торт от СИЗО-1.

Судейская коллегия присвоила звания «Лучший повар» коллективам исправительной колонии № 12 и коллективу поваров-осужденных Следственного изолятора № 1.