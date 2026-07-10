Министр просвещения России подвел итоги ЕГЭ и рассказал о приёмной кампании в колледжи

В 2026 году 330 тыс. участников ЕГЭ набрали 70 и более баллов. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту.
По словам министра, средний балл ЕГЭ растет по всем предметам. В среднем прибавка составляет более 2 баллов в год. Сильный рост показали точные и естественные науки. По математике средний балл за год вырос на 4,3, а за пять лет на 9,5. По физике прибавка за год составила 4,7 балла, по биологии 3,5 балла.
В этом году впервые за 25 лет проведения ЕГЭ школьница из Москвы набрала 500 баллов. Еще 8 человек получили 400 баллов, 76 выпускников из 23 регионов набрали 300 баллов. Двухсотбалльников оказалось 933 из 77 регионов.
Кравцов также рассказал о приемной кампании в колледжи. В этом году для абитуриентов доступно 880 тыс. бюджетных мест, это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Более половины мест, 56%, отведены под технические профессии. Конкурс в колледжи в среднем составляет 2 человека на место, а по программам «Профессионалитета» доходит до 4−5 человек на место.
По данным Минпросвещения, молодежь чаще выбирает программирование, машиностроение, медицину и строительство. За пять лет уровень трудоустройства выпускников колледжей вырос с 58% до 80%.