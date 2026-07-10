Министр просвещения России подвел итоги ЕГЭ и рассказал о приёмной кампании в колледжи

По словам министра, средний балл ЕГЭ растет по всем предметам. В среднем прибавка составляет более 2 баллов в год. Сильный рост показали точные и естественные науки. По математике средний балл за год вырос на 4,3, а за пять лет на 9,5. По физике прибавка за год составила 4,7 балла, по биологии 3,5 балла.