Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Путина в пятницу также запланированы непубличные встречи.
Предыдущее оперативное совещание президента с членами Совбеза РФ прошло 1 июля, на нем обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
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