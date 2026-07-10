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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Путина в пятницу также запланированы непубличные встречи.

Предыдущее оперативное совещание президента с членами Совбеза РФ прошло 1 июля, на нем обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

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