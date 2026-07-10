Три краснокнижных тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИ А Новости. Три краснокнижных серых тюленя Влад, Шура и Майя вернулись в Балтийское море после реабилитации, это завершающий выпуск сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Сердце морей».
«В Калининградской области состоялся выпуск еще троих детенышей краснокнижного серого тюленя. Влад, Шура и Майя вернулись в естественную среду обитания после реабилитации в центре помощи морским млекопитающим “Сердце Морей”, — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что этот выпуск стал особенно трогательным для команды центра, поскольку он завершающий в этом сезоне. Семеро подопечных были выпущены ранее, а Влад, Шура и Майя оставались под наблюдением чуть дольше: им нужно было набраться сил, окрепнуть и подготовиться к жизни в море.
«Перед возвращением в море каждый тюлень был отмечен специальной биркой на перепонке ласта. Такая практика используется в международных программах реабилитации морских млекопитающих и позволяет в дальнейшем идентифицировать животное как подопечного центра “Сердце Морей”, — объяснила представитель организации.
По ее данным, Влад был найден 28 апреля на Куршской косе. На момент поступления он оказался самым маленьким и худеньким тюленем в этом сезоне: его вес составлял всего 13,3 килограмма. Шуру обнаружили 29 апреля в Янтарном. Ее состояние вызывало у специалистов наибольшее беспокойство: она была ослаблена, а на голове и шее были серьезные раны, вероятно полученные от других животных.
Майя, уточнила собеседница, поступила в центр 1 мая с Куршской косы. Четырехнедельная малышка весила всего 15,5 килограммов, была сильно истощена и обезвожена.
«В ходе реабилитации в центре тюленятам помогают набрать вес, перейти на самостоятельное питание и сформировать запас подкожного жира, который необходим для сохранения тепла в холодной воде. Перед выпуском специалисты также убеждаются, что животное уверенно плавает, способно конкурировать за рыбу и сохраняет осторожность по отношению к человеку», — рассказали в пресс-службе.
Всего в 2026 году специалисты АНО «Сердце морей» приняли десять ослабленных детенышей серого тюленя, найденных на побережье Калининградской области.
Серый тюлень — охраняемый вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. В российской части Балтики он встречается редко.