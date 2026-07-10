Три краснокнижных тюленя вернулись в Балтийское море после реабилитации

По ее данным, Влад был найден 28 апреля на Куршской косе. На момент поступления он оказался самым маленьким и худеньким тюленем в этом сезоне: его вес составлял всего 13,3 килограмма. Шуру обнаружили 29 апреля в Янтарном. Ее состояние вызывало у специалистов наибольшее беспокойство: она была ослаблена, а на голове и шее были серьезные раны, вероятно полученные от других животных.