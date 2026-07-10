В 24 муниципалитетах Красноярского края благоустраивают более 30 локаций по нацпроекту

В Красноярском крае благоустраивают 33 общественные территории в 24 муниципалитетах. Работы выполняются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За преображение именно этих объектов жители региона проголосовали в прошлом году. Уже завершается ремонт скверов в Шушенском, Норильске и Минусинске. Пять объектов находятся в высокой степени готовности, отметили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Красноярского края. Среди них скверы в Енисейске (микрорайон Судоверфь), Уяре, Дивногорске и Минусинске, а также пешеходная зона на улице Норильской в Шарыпове. Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова подчеркнула, что ход работ находится под строгим контролем: Камеры видеонаблюдения установлены на каждой стройплощадке. Мы отслеживаем процесс в режиме реального времени. Всё должно быть выполнено строго по проектам благоустройства, которые разрабатываются с учетом пожеланий жителей. В ведомстве напомнили, выбор территорий происходит ежегодно через голосование среди жителей городов и сел с населением свыше 10 тысяч человек. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в план работ на следующий год.