Нижегородский омбудсмен помогла вдове участника СВО получить выплаты

Несмотря на то, что приказ о назначении ежемесячных социальных выплат на детей был подписан командиром части еще в августе 2025 года, деньги семье не перечисляли. Сначала давали устные разъяснения о трудностях с внесением в базу детей-граждан Беларуси, а затем последовал официальный отказ. Причиной стала ссылка на отсутствие регистрации детей на территории Российской Федерации.