Нижегородский омбудсмен помогла вдове участника СВО получить выплаты

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына помогла вдове участника СВО получить законные выплаты на детей, сообщается на странице омбудсмена в социальной сети.
К уполномоченному обратилась гражданка Беларуси. Ее муж, заключивший контракт, пропал без вести в мае 2025 года. Женщина, оставшись одна с детьми, долго находилась в неведении. Лишь в апреле 2026 года было выдано свидетельство о смерти, а похороны состоялись 1 мая.
Несмотря на то, что приказ о назначении ежемесячных социальных выплат на детей был подписан командиром части еще в августе 2025 года, деньги семье не перечисляли. Сначала давали устные разъяснения о трудностях с внесением в базу детей-граждан Беларуси, а затем последовал официальный отказ. Причиной стала ссылка на отсутствие регистрации детей на территории Российской Федерации.
Однако в указе президента, регламентирующем этот вид господдержки, прямого требования о прописке нет, и более того — в нем отдельно прописан порядок выплат для семей, проживающих за пределами РФ.
«Мы направили официальные запросы в военную прокуратуру, — прокомментировала ситуацию Оксана Кислицына. — В результате проверки все ранее невыплаченные суммы были начислены в полном объёме за весь период с момента исчезновения мужа».
В аппарате омбудсмена подчеркнули, что этот случай стал показательным примером применения закона в пользу граждан, независимо от их места регистрации.
Ранее сообщалось, что 13 тысяч нижегородских родителей получили новую семейную выплату.