Российский банк предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества

Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах. Во всех случаях применяются одни и те же приёмы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета. «Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие “дивиденды”, а затем исчезают с крупными суммами.