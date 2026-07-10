Двух нижегородцев наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Нарушения выявили у индивидуальных предпринимателей из Лукоянова и Первомайска. Согласно реестру лицензий ведомства, у них отсутствовали разрешения на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. При этом через систему мониторинга были зафиксированы случаи розничной продажи таких препаратов в их торговых точках.