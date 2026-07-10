Двух нижегородцев наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Россельхознадзор выдал предостережения двум предпринимателям из Нижегородской области за торговлю ветеринарными препаратами без необходимой лицензии. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.
Нарушения выявили у индивидуальных предпринимателей из Лукоянова и Первомайска. Согласно реестру лицензий ведомства, у них отсутствовали разрешения на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. При этом через систему мониторинга были зафиксированы случаи розничной продажи таких препаратов в их торговых точках.
В Россельхознадзоре напомнили, что реализация ветеринарных лекарств разрешена только для зарегистрированных в России препаратов или продукции, изготовленной организациями и предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.
Ранее сообщалось, что нарушения при использовании пестицидов выявили у компании на Бору.