Челябинский эколог заявил об изменении поведения клещей

Жаркая и дождливая погода, которая наблюдается этим летом в Челябинской области, повлияла на поведенческие особенности клещей. Об этом сообщил бывший замминистра экологии региона, директор компании «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков. Осадки создают благоприятные условия для увеличения активности клещей.
«Жара заставляет клещей менять поведение: они уходят в более тенистые, влажные места во дворах, скверах, парках, зоны у водоемов. Также их активность смещается на более прохладные периоды — утро и вечер», — отметил Виталий Безруков.
Он добавил, что в последнее время жители стали чаще находить на себе, детях и домашних питомцах клещей. Управляющим компаниям, социальным учреждениям, детским садам и лагерям в этом году следует качественнее проводить работу по противоклещевой обработке, считает эколог.
«Если детские сады и лагеря, парки, скверы еще как-то обрабатывают, хотя в этих местах необходимо увеличить периодичность обработки, то управляющие компании практически этим не занимаются. Просим администрации муниципальных образований области поставить данный вопрос на контроль и совместно с Госжилинспекцией принудить управляющие компании заниматься противоклещевой обработкой придомовых территорий», — констатировал Виталий Безруков.