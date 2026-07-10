Маршрут выходного дня: от Uma2rman до Дня рыбака

В выходные 11 и 12 июля нижегородцев ждет насыщенная программа событий — музыкальные выступления, кино и гонки. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных событиях этого уикенда.
Главным событием недели станет фестиваль VK Fest на Стрелке 11 июля.
На главной сцене выступят Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi & Sidorov, Ольга Бузова, t.A.T.u. и Элджей. Также на фестивале пройдут автограф-сессии, лекции, спортивные и семейные активности, кинопросмотры и многое другое.
12+11 июля на «Нижегородском кольце» пройдет третий этап Чемпионата Нижегородской области по автомобильным кольцевым гонкам НЛС.
Желающие смогут прокатиться на картинге или дрифт-такси и увидеть закулисье соревнований. Для семейного отдыха на территории организуют фудкорт и аквагрим, а поклонников техники порадуют гонками на радиоуправляемых моделях.
6+По традиции в выходные пройдет фестиваль «Столица закатов».
11 июля пройдет Гастрономическая Рождественская. Вечером в Кремле состоится концерт Насти Настасьи, в на набережной Федоровского выступит Трио Mon"Ochrome. Хиты разных поколений исполнит кавер-группа Greenwich.
12 июля на набережной Федоровского можно будет послушать дуэт «Алена I Веня», а напротив Академии Маяк — сет DJ GRITSENKO.
12+12 июля в Автозаводском парке Нижнего Новгорода отметят День рыбака.
Гостей ждут соревнования по рыбной ловле, развлекательная программа и конкурсы для детей. По традиции в чашу центрального фонтана запустят 100 кг живого карпа и одного осетра, за поимку которого предусмотрена отдельная номинация.
6+В эти выходные в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Пасть».
Группа туристов отправляется в круиз по озерам Луизианы. Желая увидеть диких животных в естественной среде, они отклоняются от маршрута и встречают агрессивного и очень быстрого гиппопотама весом в четыре тонны. Лодка сломана, помощи ждать неоткуда, а путешествие превращается в борьбу за выживание.
18+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC03NjkxNDQ2MSUyNmlkJTNENDU2MjU3NjczJTI2aGFzaCUzRDk4NDBhNDUxNzRjYzVmOTUlMjZoZCUzRDQlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjE5MjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIxMDgwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFС 10 по 13 июля уникальная выставка авторских работ «Бал кукол» возвращается в Нижний Новгород.
Marins Нижний Новгород встретит эту уникальную экспозицию уже во второй раз. На одной площадке соберётся более 250 авторов из России и зарубежья. Каждый автор представит свою новую коллекцию эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках.
6+Фестиваль Pianissimo продолжается в Нижнем Новгороде.
11 июля в Пакгаузах выступит Матео Буонаноче. Среди самых престижных наград пианиста — Гран-при Международного конкурса юных музыкантов и Особый приз жюри на XVI Международном конкурсе пианистов. Он регулярно выступает на крупных музыкальных площадках, например, на Международном летнем фестивале в Париже и в музыкальном центре Katarina Gurska в Мадриде.
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