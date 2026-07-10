Маршрут выходного дня: от Uma2rman до Дня рыбака

Marins Нижний Новгород встретит эту уникальную экспозицию уже во второй раз. На одной площадке соберётся более 250 авторов из России и зарубежья. Каждый автор представит свою новую коллекцию эксклюзивных кукол и игрушек, выполненных в разных техниках.