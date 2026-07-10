Житель Чернушки подозревается в дропперстве

Как установило следствие, молодой человек оформил на свое имя банковскую карту, а затем передал ее третьему лицу за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. В период с июля по октябрь 2025 года на счет этой карты поступали деньги на общую сумму свыше 1,3 млн руб.