Нижегородские сельские территории могут уравнять в правах на развитие

В Государственной Думе обсудили, как работает Стратегия пространственного развития России. Главной темой стало распределение бюджетных средств между так называемыми «опорными населёнными пунктами» — именно на их развитие в первую очередь идут деньги. Депутат Госдумы Юрий Станкевич призвал устранить неравенство соседних сёл Нижегородской области.
Сегодня в список «опорных» по всей стране попали 2160 населённых пунктов: 1041 город, 436 посёлков городского типа и всего 683 села. При этом в деревнях и сёлах живёт около 36 миллионов человек — это почти четверть населения страны, но статус «опорников» имеет менее одного процента сельских поселений.
Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич поднял проблему неравенства между соседними территориями.
«На встречах с жителями Нижегородской области, где в единый перечень опорных населенных пунктов включены около сорока городов, поселков и сел, регулярно звучит обеспокоенность: почему два соседних районных центра оказываются в заведомо неравных условиях? Такая сегрегация недопустима и ведёт к предсказуемым социально-экономическим последствиям», — отметил парламентарий.
Депутаты поддержали идею Минэкономразвития создать тысячи сельских агломераций, которые дополнят систему «опорников» и станут новыми точками роста на селе.
Юрий Станкевич убеждён: федеральные деньги должны идти туда, где живут люди, а не только в города со статусом.
«Пространственное развитие — это стратегия на десятилетия вперёд. Деревья, высаженные вдоль новых межпоселковых трасс, вырастут не завтра. Но фундамент будущего закладывается уже сегодня — в домах людей, которые выбирают жить и работать на родной земле. Есть перспектива — человек остаётся в селе. Нет перспективы — он уезжает», — подчеркнул депутат.
Работу по распределению бюджета между территориями продолжат совместно с федеральным центром и регионами.