Нижегородские сельские территории могут уравнять в правах на развитие

Сегодня в список «опорных» по всей стране попали 2160 населённых пунктов: 1041 город, 436 посёлков городского типа и всего 683 села. При этом в деревнях и сёлах живёт около 36 миллионов человек — это почти четверть населения страны, но статус «опорников» имеет менее одного процента сельских поселений.