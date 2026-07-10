Сергей Плуталов временно возглавит Кирсанов Тамбовской области

Господин Плуталов ранее занимал пост заместителя руководителя администрации Кирсанова. В его ведении находились социальная сфера и вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями. В соответствии с постановлением он будет исполнять полномочия главы муниципалитета до избрания нового руководителя администрации.