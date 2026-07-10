Сергей Плуталов временно возглавит Кирсанов Тамбовской области

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Кирсанова Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Соответствующее постановление 10 июля подписал губернатор Евгений Первышов.
Господин Плуталов ранее занимал пост заместителя руководителя администрации Кирсанова. В его ведении находились социальная сфера и вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями. В соответствии с постановлением он будет исполнять полномочия главы муниципалитета до избрания нового руководителя администрации.
Сегодня стало известно, что возглавлявший Кирсанов Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва.