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Сергей Плуталов временно возглавит Кирсанов Тамбовской области

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Кирсанова Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Соответствующее постановление 10 июля подписал губернатор Евгений Первышов.

Источник: Коммерсантъ

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Кирсанова Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Соответствующее постановление 10 июля подписал губернатор Евгений Первышов.

Господин Плуталов ранее занимал пост заместителя руководителя администрации Кирсанова. В его ведении находились социальная сфера и вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями. В соответствии с постановлением он будет исполнять полномочия главы муниципалитета до избрания нового руководителя администрации.

Сегодня стало известно, что возглавлявший Кирсанов Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва.