Ветеринарными препаратами без лицензии торговали в Нижегородской области

«Согласно реестру лицензий Россельхознадзора на 9 июля, ИП Скворцова И. Н. из Лукоянова и ИП Шишкова В. Г. из Первомайска не имеют лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», — говорится в сообщении.