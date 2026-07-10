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Ветеринарными препаратами без лицензии торговали в Нижегородской области

Россельхознадзор выдал предостережения двум предпринимателям.

Источник: Время

Предостережения выдало индивидуальным предпринимателям управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия за реализацию лекарств для ветеринарного применения без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Согласно реестру лицензий Россельхознадзора на 9 июля, ИП Скворцова И. Н. из Лукоянова и ИП Шишкова В. Г. из Первомайска не имеют лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зоомагазин продавал препараты без лицензии в Сарове.

Справка.

Розничная торговля разрешена только лекарственными препаратами, зарегистрированными в России или изготовленными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.