Ветеринарными препаратами без лицензии торговали в Нижегородской области

Предостережения выдало индивидуальным предпринимателям управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия за реализацию лекарств для ветеринарного применения без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления.
«Согласно реестру лицензий Россельхознадзора на 9 июля, ИП Скворцова И. Н. из Лукоянова и ИП Шишкова В. Г. из Первомайска не имеют лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что зоомагазин продавал препараты без лицензии в Сарове.
Справка.
Розничная торговля разрешена только лекарственными препаратами, зарегистрированными в России или изготовленными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.