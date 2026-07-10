Создано наносито, очищающее нефть и воду от загрязнений

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Ученые из Челябинска и Москвы впервые вырастили металл-органический каркас с галогенными связями, способный избирательно улавливать молекулы с хлором и другими галогенами. Разработка открывает возможность создания импортозамещающих материалов для очистки нефти и воды, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
«Группа ученых ЮУрГУ вместе с московским коллегой получили два новых металл органических каркаса на бариевой и иттриевой основе, подтвердили их структуру и показали их способность селективно захватывать галогенсодержащие молекулы. Это сделано впервые, новые структуры работают как наносито и направлены на импортозамещение», — сказали в пресс-службе.
В вузе также отметили, что созданное наносито пригодно для очистки газа, нефти и воды, оно удерживает примеси с хлором, бромом, йодом. Это позволяет рассматривать новые материалы как перспективные сорбенты для промышленной очистки. Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ.
В пресс-службе пояснили, что металл органические каркасы представляют собой материалы с нанопористой структурой, где каждая ячейка описывается математически. В полученных образцах ионы формируют устойчивые галогенные связи, которые и удерживают молекулы с загрязнителями. При нагревании связь разрушается, что делает процесс обратимым и управляемым.
По данным ученых, в нефтедобыче новые материалы решают проблему коррозии резервуаров и труб. В частности, новый каркас способен улавливать молекулы соляной кислоты до начала технологического цикла. Материал может применяться для очистки воды от хлора, что делает его перспективным в экологических проектах.
В вузе отметили, что наносита были не только смоделированы, но и выращены в лаборатории, проверены в Курчатовском институте. Монокристальная рентгеновская дифракция подтвердила точность структуры и стабильность. Ученые подчеркивают, что возможность регулировать свойства наносит открывает путь к созданию материалов под конкретные задачи в разных сферах промышленности.