Создано наносито, очищающее нефть и воду от загрязнений

В вузе отметили, что наносита были не только смоделированы, но и выращены в лаборатории, проверены в Курчатовском институте. Монокристальная рентгеновская дифракция подтвердила точность структуры и стабильность. Ученые подчеркивают, что возможность регулировать свойства наносит открывает путь к созданию материалов под конкретные задачи в разных сферах промышленности.