Из России за время операции «Нелегал» выдворили 14,6 тыс. иностранцев

Первый этап операции прошел в июне. МВД проводило его совместно с ФСБ и Росфинмониторингом. Проверки касались в том числе мест компактного проживания иностранцев, а также сфер перевозки пассажиров и доставки товаров. В МВД добавили, что работа по противодействию незаконной миграции продолжится.