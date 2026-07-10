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Из России за время операции «Нелегал» выдворили 14,6 тыс. иностранцев

Из России по итогам первого этапа операции «Нелегал-2026» за пределы страны выдворили и депортировали 14,6 тыс. иностранных граждан.

Из России по итогам первого этапа операции «Нелегал-2026» за пределы страны выдворили и депортировали 14,6 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, всего за время операции пресекли 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции.

«За период проведения первого этапа операции “Нелегал-2026” пресечено 60,2 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы Российской Федерации 14,6 тыс. иностранных граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также к административной ответственности привлекли 10,4 тыс. работодателей за незаконное использование труда иностранцев. Еще 29,3 тыс. иностранным гражданам запретили въезд в Россию. Кроме того, возбуждено 2 тыс. уголовных дел в сфере миграции и установлено 301 лицо, находившееся в розыске.

Первый этап операции прошел в июне. МВД проводило его совместно с ФСБ и Росфинмониторингом. Проверки касались в том числе мест компактного проживания иностранцев, а также сфер перевозки пассажиров и доставки товаров. В МВД добавили, что работа по противодействию незаконной миграции продолжится.

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