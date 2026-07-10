Две электрички Ростов — Азов отменили 10 июля

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания отменила две электрички по маршруту Ростов — Азов. Изменения в расписании были опубликованы на официальном сайте перевозчика.
Отменены поезд № 6026 Ростов — Азов, отправление которого было запланировано на 12:32, и обратный рейс № 6025 Азов — Ростов, следовавший по расписанию в 14:08.
Согласно опубликованной информации, поезд № 6026 должен был прибыть в Азов в 13:40, а поезд № 6025 — в Ростов в 15:17. Причины отмены рейсов в сообщении компании не уточняются.
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