Врачи в Воронеже удалили у женщины двухсантиметровый камень через прокол

В ходе исследования врачи обнаружили в левой почке пациентки камень размером около двух сантиметров. Ситуацию осложняло то, что ранее женщине дважды выполняли открытое вмешательство по удалению камней из почек, из-за чего в области поясничного отдела у неё сформировался рубец.