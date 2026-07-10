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Врачи в Воронеже удалили у женщины двухсантиметровый камень через прокол

Он находился в левой почке 57-летней пациентки.

Источник: АиФ Воронеж

Врачи БСМП № 8 в Воронеже удалили у 57-летней пациентки камень из почки через прокол диаметром менее одного сантиметра. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 10 июля.

Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боли в левом боку и частые обострения хронического пиелонефрита (инфекционно-воспалительное заболевание почек, вызываемое бактериями. — Прим. ред.).

В ходе исследования врачи обнаружили в левой почке пациентки камень размером около двух сантиметров. Ситуацию осложняло то, что ранее женщине дважды выполняли открытое вмешательство по удалению камней из почек, из-за чего в области поясничного отдела у неё сформировался рубец.

В результате медики приняли решение о проведении малоинвазивной операции. Специалисты успешно удалили камень через прокол диаметром менее одного сантиметра. С помощью лазерного волокна камень удалось безопасно фрагментировать в почке без дополнительного рассечения тканей.

Вмешательство прошло без осложнений, и женщину выписали из стационара через семь суток после операции.

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