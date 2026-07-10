Врачи в Воронеже удалили у женщины двухсантиметровый камень через прокол

Врачи БСМП № 8 в Воронеже удалили у 57-летней пациентки камень из почки через прокол диаметром менее одного сантиметра. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 10 июля.
Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боли в левом боку и частые обострения хронического пиелонефрита (инфекционно-воспалительное заболевание почек, вызываемое бактериями. — Прим. ред.).
В ходе исследования врачи обнаружили в левой почке пациентки камень размером около двух сантиметров. Ситуацию осложняло то, что ранее женщине дважды выполняли открытое вмешательство по удалению камней из почек, из-за чего в области поясничного отдела у неё сформировался рубец.
В результате медики приняли решение о проведении малоинвазивной операции. Специалисты успешно удалили камень через прокол диаметром менее одного сантиметра. С помощью лазерного волокна камень удалось безопасно фрагментировать в почке без дополнительного рассечения тканей.
Вмешательство прошло без осложнений, и женщину выписали из стационара через семь суток после операции.