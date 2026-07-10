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В порту Таганрога ликвидируют возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

Слюсарь: в Таганроге ликвидируют возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ликвидация возгорания нефтепродуктов продолжается в порту Таганрога после атаки БПЛА, на место прибыл пожарный поезд, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Утром глава региона сообщал, что в Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта. Предварительно, пострадавших нет. В городе локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей домов, расположенных на этой территории, эвакуировали, в пунктах временного размещения находятся 44 человека.

«Выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона также встретился с жителями Таганрога в ПВР, где заявил им, что быстро ликвидировать этот тип пожара не получится. Слюсарь также попросил с пониманием отнестись к решению об эвакуации, отметив, что это было сделано для безопасности людей.

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