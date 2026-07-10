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Дикого кабана заметили на ул. 7-й Гвардейской в центре Волгограда

Волгоградцы все чаще наблюдают дикую живность в центре города. Ранее в районе ул.

Волгоградцы все чаще наблюдают дикую живность в центре города. Ранее в районе ул. 7-й Гвардейской в Центральном районе региональной столицы была замечена косуля, перебегающая оживленную дорогу. На этот раз тут же волгоградцы встретили дикого кабана.

По словам очевидцев, животное спокойно разгуливало вдоль многоквартирного дома № 16 и направлялся в сторону Первой продольной.

В комментариях в социальных сетях горожане также отмечают, что накануне этот или какой-то другой кабан был замечен в Советском районе Волгограда неподалеку от общежития ВолГУ. Животное держало путь в сторону частного сектора.

Фото: Волгоград / t.me.