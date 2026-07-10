Дикого кабана заметили на ул. 7-й Гвардейской в центре Волгограда

Волгоградцы все чаще наблюдают дикую живность в центре города. Ранее в районе ул. 7-й Гвардейской в Центральном районе региональной столицы была замечена косуля, перебегающая оживленную дорогу. На этот раз тут же волгоградцы встретили дикого кабана.