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Стало известно, сколько человек посетили «Иннопром» в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля, УралПолит.Ru. В течение четырех дней международную промышленную выставку «Иннопром» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетили более 52 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставку, страной-партнером которой выступила Индонезия, в этом году посетили главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также 50 зарубежных делегаций. В целом, свои национальные выставки презентовали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Индонезия. На них можно было увидеть продукцию различных отраслей промышленности, включая IT, машиностроение, металлургию и энергетику.

«В рамках деловой программы администрации Екатеринбурга было подписано 5 соглашений о сотрудничестве, проведено 7 мероприятий и ряд рабочих встреч», — добавили в мэрии.

Ранее итоги работы на «Иннопроме» подвел премьер-министр России Михаил Мишустин. На выставке он принял участие в пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ».

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