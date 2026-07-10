Стало известно, сколько человек посетили «Иннопром» в Екатеринбурге

Выставку, страной-партнером которой выступила Индонезия, в этом году посетили главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также 50 зарубежных делегаций. В целом, свои национальные выставки презентовали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Индонезия. На них можно было увидеть продукцию различных отраслей промышленности, включая IT, машиностроение, металлургию и энергетику.