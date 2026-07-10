В селе Кривцово-Плота Орловской области капитально отремонтируют школу

Школу в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области полностью обновят по нацпроекту «Молодёжь и дети». Работы планируют завершить в 2027 году, сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
Одноэтажное здание школы площадью 1449,4 кв. м было построено в 1969 году, капитальный ремонт там проводят впервые. В рамках ремонта в учреждении заменят оконные и дверные блоки, приведут в порядок фасад и входные группы, оборудуют школу пандусами для лиц с ограниченными физическими возможностями. Помимо этого, отремонтируют внутренние помещения, обновят полы и потолки, коммунальную инфраструктуру.
Специалисты подрядной организации приступили к выполнению работ в июне. Сейчас осуществляется демонтаж существующего кровельного покрытия, параллельно ведется устройство кровли над столовой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.