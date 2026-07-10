В селе Кривцово-Плота Орловской области капитально отремонтируют школу

Одноэтажное здание школы площадью 1449,4 кв. м было построено в 1969 году, капитальный ремонт там проводят впервые. В рамках ремонта в учреждении заменят оконные и дверные блоки, приведут в порядок фасад и входные группы, оборудуют школу пандусами для лиц с ограниченными физическими возможностями. Помимо этого, отремонтируют внутренние помещения, обновят полы и потолки, коммунальную инфраструктуру.