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В Ленинградской области перезахоронили останки узников «Дулага-102»

В Волосово перезахоронили останки 543 узников фашистского концлагеря «Дулаг-102».

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря «Дулаг-102» состоялось в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.

«В Волосовском районе Ленинградской сотрудники следственного управления приняли участие в траурно-торжественной церемонии перезахоронения останков узников концлагеря “Дулаг-102”, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что церемония перезахоронения останков 543 воинов-узников концлагеря состоялась на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках реализации проекта «Без срока давности».

В 2023 году, напомнили в СУСК, было обнаружено массовое захоронение советских граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны, содержащихся в пересыльном концлагере «Дулаг-102», который действовал на территории местного известкового завода примерно с сентября 1941 до конца 1943 года, где были замучены и убиты по разным данным от 6 тысяч до 9 тысяч человек.