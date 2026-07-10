В Ленинградской области перезахоронили останки узников «Дулага-102»

В 2023 году, напомнили в СУСК, было обнаружено массовое захоронение советских граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны, содержащихся в пересыльном концлагере «Дулаг-102», который действовал на территории местного известкового завода примерно с сентября 1941 до конца 1943 года, где были замучены и убиты по разным данным от 6 тысяч до 9 тысяч человек.