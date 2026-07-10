Раскрыто неоднозначное влияние одних и тех же микробов на исход иммунотерапии

Этот большой набор данных позволил ученым оценить то, как на эффективность иммунотерапии влияло присутствие 529 различных вариантов микробов. Как оказалось, около половины из них были связаны с положительным откликом на лечение, тогда как присутствие остальных не давало эффекта. В число первых вошли многие полезные кишечные микробы, в том числе различные штаммы бифидобактерий, а у пациентов с плохим откликом на иммунотерапию ученые выявили большое число условно-патогенных штаммов бактерий, таких как клебсиелла.