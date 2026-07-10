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Воронежские врачи удалили пациентке камень из почки через микро-прокол

Через неделю пациентка вернулась домой.

Источник: Комсомольская правда

57-летнюю жительницу Воронежа доставили в урологическое отделение БСМП № 8 с жалобами на боли в левом боку и частые обострения хронического пиелонефрита. Обследование показало камень в левой почке размером около двух сантиметров.

Ранее пациентке уже дважды проводили операцию по удалению камней из почек (люмботомия), в результате чего в области поясничного отдела сформировался рубец длиной около 20 сантиметров, а в забрюшинном пространстве развился выраженный спаечный процесс. Это осложняло возможность проведения новой операции.

Тогда врачи приняли решение провести перкутанную нефролитолапаксию с лазерной литоэкстракцией. То есть удалить камень через единственный прокол диаметром менее сантиметра под визуальным контролем. Лазерное волокно позволило безопасно разбить камень в почке без травмирования тканей.

Операция прошла без осложнений. Через неделю женщина отправилась домой.

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