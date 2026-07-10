Воронежские врачи удалили пациентке камень из почки через микро-прокол

Ранее пациентке уже дважды проводили операцию по удалению камней из почек (люмботомия), в результате чего в области поясничного отдела сформировался рубец длиной около 20 сантиметров, а в забрюшинном пространстве развился выраженный спаечный процесс. Это осложняло возможность проведения новой операции.