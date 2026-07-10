Глава поселения и его водитель ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ нанесли 49 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и десять получили ранения, в том числе несовершеннолетний. Скончался водитель автомобиля в Белгородском округе, где дрон ВСУ ударил по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное.